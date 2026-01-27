Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:50, 27 января 2026Культура

Продюсер заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова

Пригожин: Стас Михайлов потерял популярность, потому что тормозил в развитии
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певец Стас Михайлов потерял свою популярность и народную любовь, потому что его репертуар остается однообразным. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

По мнению Пригожина, Михайлов не стремится соответствовать трендам и «затормозил в развитии» как исполнитель. Он также отметил, что расцвет карьеры артиста пришелся на 2009-2013 годы.

«Он был самым высокооплачиваемым артистом России. За один концерт он зарабатывал больше 100 тысяч евро, мало кто мог сравниться. Аудитория не любит, когда артист тормозит в развитии», — заявил продюсер.

Пригожин также добавил, что сейчас аудитория потеряла интерес к исполнителю, цены на билеты упали, а рейтинги прослушивания значительно снизились.

Ранее стало известно, что народный артист Стас Михайлов снизил стоимость выступлений на корпоративах на 500 тысяч рублей. Отмечается, что в 2025 году исполнитель получал за частные мероприятия 9 миллионов рублей. Теперь Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навестили нефтебазу в Львовской области». Россия нанесла удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    «По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»

    В рекордных долгах богатейших стран нашли угрозу

    Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

    В США призвали отвернуться от Европы из-за угроз по американским базам

    Российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию

    Россиянин попался после изнасилования несовершеннолетней

    Бывший президент ФИФА призвал бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok