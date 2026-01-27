Продюсер заявил о торможении в развитии Стаса Михайлова

Пригожин: Стас Михайлов потерял популярность, потому что тормозил в развитии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певец Стас Михайлов потерял свою популярность и народную любовь, потому что его репертуар остается однообразным. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

По мнению Пригожина, Михайлов не стремится соответствовать трендам и «затормозил в развитии» как исполнитель. Он также отметил, что расцвет карьеры артиста пришелся на 2009-2013 годы.

«Он был самым высокооплачиваемым артистом России. За один концерт он зарабатывал больше 100 тысяч евро, мало кто мог сравниться. Аудитория не любит, когда артист тормозит в развитии», — заявил продюсер.

Пригожин также добавил, что сейчас аудитория потеряла интерес к исполнителю, цены на билеты упали, а рейтинги прослушивания значительно снизились.

Ранее стало известно, что народный артист Стас Михайлов снизил стоимость выступлений на корпоративах на 500 тысяч рублей. Отмечается, что в 2025 году исполнитель получал за частные мероприятия 9 миллионов рублей. Теперь Михайлов готов выступить за 8,5 миллиона.