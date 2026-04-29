Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

Залужный: Возьму клятву с сына, что он вернет утерянные Украиной территории

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что возьмет клятву со своего сына, что тот вернет утерянные Украиной территории. Его слова передает «Апостроф TV».

«Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет оккупированные территории. А если не он, то его сын. Вот что для меня победа», — заявил Залужный.

Как отмечается, у бывшего украинского главнокомандующего нет сыновей, он воспитывает двух дочерей.

Ранее Залужный заявил, что результативные удары Российской армии по логистике ВСУ осложняют Киеву подготовку наступательных действий.