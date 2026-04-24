Залужный пожаловался, что успешные удары ВС России срывают планы ВСУ

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что результативные удары российской армии по логистике ВСУ осложняют Киеву подготовку наступательных действий. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего.

«Они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», — отметил он.

По словам Залужного, отсутствие возможностей для наступления у ВСУ вызывает сомнения в заявлениях властей о возвращении части территорий.

Ранее Залужный обвинил в провале контрнаступления 2023 года президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.