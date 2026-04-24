Залужный пожаловался на удары России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:57, 24 апреля 2026

Залужный пожаловался, что успешные удары ВС России срывают планы ВСУ
Марина Совина
Фото: Isabel Infantes / Reuters

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что результативные удары российской армии по логистике ВСУ осложняют Киеву подготовку наступательных действий. Такое мнение он выразил в ходе выступления в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижнего.

«Они делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли взять и начать наступление», — отметил он.

По словам Залужного, отсутствие возможностей для наступления у ВСУ вызывает сомнения в заявлениях властей о возвращении части территорий.

Ранее Залужный обвинил в провале контрнаступления 2023 года президента страны Владимира Зеленского. Отмечается, что план бывшего украинского главкома состоял в формировании «единого кулака» для удара в Запорожской области, но власти Украины рассредоточили силы по обширной территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok