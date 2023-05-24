Запад признал неспособность переманить Латинскую Америку на свою сторону

Politico: страны Латинской Америки не будут поддерживать Киев ради сохранения нейтралитета

Несмотря на большие усилия стран Запада, страны Латинской Америки не будут присоединяться к антироссийскому курсу и поддерживать Киев оружием и деньгами ради сохранения нейтралитета, так как Южная Америка не имеет каких-либо интересов на Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Politico.

«И в Чили, и в Бразилии есть сотни танков Leopard немецкого производства, которые Запад передал Украине в последние месяцы. Колумбия и Бразилия имеют военную технику российского производства, в том числе транспортные вертолеты и противотанковые ракеты, которые могли бы легко эксплуатироваться украинской армией», — объяснили обозреватели причину большого внимания Запада к региону.

Однако латиноамериканские страны, несмотря на двухсторонние контакты в рамках «борьбы за сердца и умы» и громкие обещания в области торговли и инвестиций, не торопятся занимать антироссийскую позицию, считая, что в долгосрочной перспективе это нанесет ущерб их собственным интересам.

«В идеальном мире британцы хотели бы, чтобы Бразилия присоединилась к санкциям. Но они достаточно умны, чтобы понять, что идеального мира не существует, и все так, как есть», — рассказал один из британских дипломатов о деталях поездки главы МИД Британии Джеймс Клеверли в Бразилию.

Ранее власти Бразилии заявили о намерении продолжать диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта между странами. «У нас есть контакты с обеими сторонами», — сообщил глава Министерства иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

16 апреля бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать для обсуждения ситуации на Украине формат, похожий на «Большую двадцатку» (G20). Он напомнил про экономический кризис 2008 года, когда для спасения экономики мировое сообщество обратилось к данному формату.