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17:34, 26 мая 2023Наука и техника

Корвет «Бойкий» выполнил стрельбу комплексом «Пакет» в ходе учений

Корвет «Бойкий» выполнил стрельбу противолодочным комплексом «Пакет» в ходе учений в море

Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Экипаж корвета Балтийского флота «Бойкий» отработал действия по поиску и обнаружению подлодки, а также выполнил стрельбу противолодочным комплексом «Пакет» в ходе плановых учений в морских полигонах Балтийского флота. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В качестве субмарины условного противника задействовали подлодку «Уфа», которая выполняет задачи в море. Экипажу подлодки поставили задачу с максимальной скрытностью подойти к корвету на расстояние торпедной атаки и применить вооружение.

«После выполнения экипажем корвета мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой цель была уничтожена при помощи малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет" с выполнением практической стрельбы», — говорится в сообщении.

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Корвет «Бойкий» проекта 20380 пополнил состав Балтфлота в 2013 году. Корветы этого проекта предназначены для борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования зоны ответственности. «Бойкий» получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35У.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что экипаж корвета «Бойкий» выполнил противолодочные задачи и артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2.

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Даниил Иринин
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