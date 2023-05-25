Президент Азербайджана прибыл в Москву

Президент Азербайджана Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву в четверг, 25 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что визит азербайджанского главы проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, 25 мая в Москве запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Алиева. По словам армянского лидера, ему и президенту Азербайджана поступило предложение от российской стороны провести встречу в Москве, и они его приняли.

22 мая стало известно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов согласовали две статьи мирного договора во время переговоров, которые прошли с 1 по 4 мая в США. Кроме того, Пашинян сообщал, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

