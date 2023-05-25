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14:24, 25 мая 2023Россия

Студент МГИМО заболел корью

В Роспотребнадзоре заявили, что у одного из студентов МГИМО выявили корь

Фото: smith371 / Shutterstock / Fotodom

Корь выявили у студента Института международных отношений и управления МГИМО (У) МИД России, в адрес вуза было направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Об этом «Ленте.ру» заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В службе отметили, что организовано медицинское наблюдение за контактными. Кроме того, проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, которые ранее не болели.

Роспотребнадзор рекомендовал перевести на дистанционный режим обучения всех непривитых от кори студентов МГИМО.

Как пишет Telegram-канал Mash, корь выявили у студентки третьего курса Института международных отношений и управления МГИМО, находящегося на проспекте Вернадского, 76.

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«В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского дом 76», — разъяснили представители службы.

Ситуация в вузе находится на контроле московского управления Роспотребнадзора. В МГИМО подчеркнули, что все студенты будут переведены на дистанционное обучение из-за кори до 13 июня.

12 мая стало известно, что у студента исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) обнаружили корь. Тогда в здании вуза, расположенном на Ломоносовском проспекте, проводилась дезинфекция.

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Анна Щербакова
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