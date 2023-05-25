Физическая активность во второй половине дня облегчила симптомы диабета

Diabetes Care: спорт во второй половине дня уменьшил уровень глюкозы при диабете

Американские ученые обнаружили, что физическая активность во второй половине дня облегчает симптомы диабета второго типа. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetes Care.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 2400 человек с диабетом или ожирением. Авторы анализировали наилучшее время для занятий спортом в течение четырех лет. Во время наблюдения испытуемые носили устройство для измерения физической активности с помощью акселерометра.

Данные за первый год показали, что у тех, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью во второй половине дня, уровень глюкозы в крови уменьшался эффективнее всего. Пониженный уровень сохранялся и на четвертый год исследования. Кроме того, у группы, занимавшейся во второй половине дня, также были самые высокие шансы прекратить прием лекарств от диабета.

В мае 2023 года канадские специалисты из Университета Монреаля определили новую роль витамина К в лечении диабета. Оказалось, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и в метаболическом пути витамина, присутствуют в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы, которые производят инсулин, используемый для контроля уровня сахара в крови.