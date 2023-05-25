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12:10, 25 мая 2023Силовые структуры

Интерес диверсантов к релейным шкафам объяснили

Капитан Дандыкин связал поджоги релейных шкафов с попыткой дестабилизировать ж/д сообщение
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Яндекс.Карты

Релейные шкафы становятся целью диверсантов, так как их повреждение позволяет вывести из строя железнодорожное сообщение, а также продемонстрировать возможность диверсий в глубине России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«У нас все поезда на электротяге, поэтому и поджигают шкафы, чтобы дестабилизировать сообщение. Конечно, последствия таких диверсий быстро ликвидируются, но к каждому шкафу охранника не поставишь. В любом случае, вывести сообщение из строя даже на несколько часов для диверсантов — успех и польза», — сказал Дандыкин.

Он также заявил, что сегодня необходимо проявлять повышенную бдительность не только силовым структурам, но и простым гражданам. Кроме того, военный эксперт не исключил, что среди диверсантов могут быть завербованные беженцы и россияне с украинскими корнями.

«Работать должны не только спецслужбы, но и силы населения. Надо помогать, не делать вид, что ничего не происходит», — считает Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 мая неизвестные вскрыли, а затем подожгли два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки. ЧП никак не повлияло на движение поездов.

23 мая сообщалось, что ранее судимого молодого человека арестовали за поджог релейных шкафов в Москве за деньги.

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Варвара Кошечкина
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