Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:45, 25 мая 2023Наука и техника

Huawei раскритиковала функцию спутниковой связи на iPhone

Huawei Central: Huawei назвала опцию спутниковой связи на iPhone неудобной

Фото: astudio / Shutterstock / Fotodom

Представитель корпорации Huawei раскритиковал опцию экстренной спутниковой связи, работающую на iPhone. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Технический директор Huawei Consumer Business Group Брюс Ли отметил, что функция Emergency SOS, появившаяся в смартфонах серии iPhone 14, неудобна. По словам Ли, в экстренной ситуации пользователю смартфона Apple сначала придется подождать, пока телефон найдет спутники. Затем придется ожидать, пока аппарат отправит информацию спасателям и сотрудникам скорой помощи.

В свою очередь, Брюс Ли похвалил аналогичную функцию, доступную на смартфонах Huawei и назвал ее удобной для потребителя. Ли пояснил, что при отсутствии сотовой связи пользователю достаточно открыть специальный мессенджер MeeTime и тут же начать общаться с диспетчером экстренных служб.

Топ-менеджер Huawei также отметил, что первая версия опции спутниковой связи, появившаяся в смартфонах Huawei Mate 50, поддерживала только одностороннюю связь. Вторая версия функции позволяют пользователю отправлять сообщения и получать ответы в режиме реального времени.

В конце марта Huawei выпустила смартфоны P60 и P60 Pro с поддержкой спутниковой связи. В экстренных ситуациях аппараты могут соединяться со спутниками китайской группировки Beidou.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Лукашенко и Путин договорились о местах размещения ядерных боеприпасов
Брюсселю указали на неспособность отстаивать экономические интересы Европы
Американский генерал заявил об угрозе для армии из-за дефолта
Тиктокерша придумала «итальянский» рецепт для микроволновки
Глава Минобороны Польши отказался объяснять депутатам инцидент с ракетой
Путин высказался о разблокировке транспортного сообщения в Нагорном Карабахе
Пентагон призвал не считать истребители F-16 «волшебным оружием»
В Пентагоне усомнились в скором возвращении Украиной всех утраченных территорий
Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в черный список
США не ответят на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.