Huawei раскритиковала функцию спутниковой связи на iPhone

Huawei Central: Huawei назвала опцию спутниковой связи на iPhone неудобной

Представитель корпорации Huawei раскритиковал опцию экстренной спутниковой связи, работающую на iPhone. Об этом сообщает издание Huawei Central.

Технический директор Huawei Consumer Business Group Брюс Ли отметил, что функция Emergency SOS, появившаяся в смартфонах серии iPhone 14, неудобна. По словам Ли, в экстренной ситуации пользователю смартфона Apple сначала придется подождать, пока телефон найдет спутники. Затем придется ожидать, пока аппарат отправит информацию спасателям и сотрудникам скорой помощи.

В свою очередь, Брюс Ли похвалил аналогичную функцию, доступную на смартфонах Huawei и назвал ее удобной для потребителя. Ли пояснил, что при отсутствии сотовой связи пользователю достаточно открыть специальный мессенджер MeeTime и тут же начать общаться с диспетчером экстренных служб.

Топ-менеджер Huawei также отметил, что первая версия опции спутниковой связи, появившаяся в смартфонах Huawei Mate 50, поддерживала только одностороннюю связь. Вторая версия функции позволяют пользователю отправлять сообщения и получать ответы в режиме реального времени.

В конце марта Huawei выпустила смартфоны P60 и P60 Pro с поддержкой спутниковой связи. В экстренных ситуациях аппараты могут соединяться со спутниками китайской группировки Beidou.