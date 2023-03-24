Huawei выпустила смартфон со спутниковой связью

Huawei анонсировала линейку флагманов P60 с поддержкой экстренной спутниковой связи

Huawei выпустила смартфоны P60 и P60 Pro с поддержкой спутниковой связи. Об этом сообщает издание Huawei Central.

В линейку флагманских смартфонов вошли модели Huawei P60 и P60 Pro. В экстренных ситуациях аппараты могут соединяться со спутниками китайской группировки Beidou — в этом случае пользователи имеют возможность совершать и принимать звонки, отправлять сообщения без доступа к сотовой связи. Стоимость услуги и возможности функционирования за пределами Китая не раскрываются. Осенью 2022 года свои смартфоны со спутниковой связью представила Apple.

Также анонсированные устройства получили 6,67-дюймовый дисплей LTPO OLED с частотой 120 герц, от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4815 миллиампер-часов. Модели P60 и P60 Pro базируются на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 с поддержкой 4G — китайская компания находится под санкциями США и не имеет возможности производить и закупать модемы с поддержкой связи пятого поколения.

Девайсы отличаются друг от друга незначительно. Базовая модель P60 вышла с камерой, которая имеет объективы разрешением 48, 12 и 13 мегапикселей, старшая версия получила объективы разрешением 48, 48 и 13 мегапикселей. Камера позволяет снимать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Стоимость базовой версии Huawei P60 составила 4488 юаней, или около 50 тысяч рублей, флагманский Huawei P60 Pro оценен минимум в 6988 юаней, или около 78 тысяч рублей.

Ранее глава Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что китайская компания заменила 13 тысяч комплектующих в своих гаджетах из-за санкций США. По информации Reuters, за последние три года Huawei перепроектировала 4000 печатных плат.