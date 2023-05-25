На Украине сообщили о взрывах в Киеве

ТСН: в Киеве прогремели взрывов и звучит воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, а также звучит воздушная тревога, сообщает Telegram-канал украинского агентства ТСН.

«Взрывы раздались в Киеве», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Мирным жителям посоветовали оставаться в укрытиях. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее стало известно о взрывах в Сумской области. Сообщение об этом появилось в 18:30 по московскому времени. Уточнялось, что взрывы произошли на приграничной территории региона. Воздушная тревога в области в этот момент не действовала. При этом, по данным официальной карты тревог, она объявлялась перед этим трижды в первой половине дня.

В ночь на 23 мая взрывы прогремели в Харькове. Перед этим в регионе, а также еще в семи областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.