Бывший прокурор российского региона попал в тюремную больницу

Обвиняемого во взятках регионального экс-прокурора Фалилеева доставили в тюремную больницу

Бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, арестованный по уголовному делу о коррупции, попал в тюремную больницу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фалилеев находился в СИЗО, откуда его доставили в лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-10. Диагноз экс-прокурора не называется.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 8 декабря 2022 года сообщил о завершении расследования дела бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого в получении взятки в три миллиона рублей от бизнесмена. Он был задержан вместе с Фалилеевым в феврале 2022-го. В деле также фигурирует другая экс-заместитель прокурора региона Любовь Кузьменок.

По данным следствия, новосибирские прокуроры получали взятки от криминалитета и коммерсантов за крышевание бизнеса, в том числе от собственников крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Прокуроры за вознаграждение оберегали площадку от проверок.

Фалилеев был прокурором Новосибирской области с 2015 по 2018 год. Потом он ушел в досрочную отставку, не дожидаясь результатов проверки Генпрокуратуры России. По итогам проверки более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.

До 2015 года Фалилеев был прокурором Забайкальского края, где также имелись некие сведения о возможном превышении им полномочий.