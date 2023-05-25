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14:42, 25 мая 2023Среда обитания

На московских газонах после дождя выросли грибы

Метеоролог Позднякова: на московских газонах после дождя выросли шампиньоны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

На увлажненных после дождя московских газонах выросли шампиньоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой

«Дожди, которые то и дело принимаются в столичном регионе на текущей неделе, промочили верхний слой почвы. И на это отреагировали не только растения, но и грибы», — рассказала метеоролог.

В начале мая сообщалось, что после дождя в Москве заметили рой насекомых. Жители столицы начали закрывать окна и обращаться в экстренные службы. Биолог-энтомолог Роман Хряпин предположил, что речь идет о клопах Kleidocerys resedae, которые питаются соком деревьев и не могут долго существовать в помещении. Он добавил, что обычно такие клопы массово появляются во второй половине лета и осенью.

Роспотребнадзор тогда призвал не бояться заполонивших Москву насекомых. В ведомстве отметили, что клопы не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных, а проведение мероприятий по уничтожению этих насекомых не требуется.

Александра Качан
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