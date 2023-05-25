На московских газонах после дождя выросли грибы

Метеоролог Позднякова: на московских газонах после дождя выросли шампиньоны

На увлажненных после дождя московских газонах выросли шампиньоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой

«Дожди, которые то и дело принимаются в столичном регионе на текущей неделе, промочили верхний слой почвы. И на это отреагировали не только растения, но и грибы», — рассказала метеоролог.

В начале мая сообщалось, что после дождя в Москве заметили рой насекомых. Жители столицы начали закрывать окна и обращаться в экстренные службы. Биолог-энтомолог Роман Хряпин предположил, что речь идет о клопах Kleidocerys resedae, которые питаются соком деревьев и не могут долго существовать в помещении. Он добавил, что обычно такие клопы массово появляются во второй половине лета и осенью.

Роспотребнадзор тогда призвал не бояться заполонивших Москву насекомых. В ведомстве отметили, что клопы не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных, а проведение мероприятий по уничтожению этих насекомых не требуется.