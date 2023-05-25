Хейни раскритиковал Ломаченко за решение обжаловать результат их поединка

Хейни обвинил Ломаченко в неумении проигрывать из-за решения украинца обжаловать поражение

Американский боксер Дэвин Хейни раскритиковал украинца Василия Ломаченко за решение обжаловать результат их поединка. Спортсмен высказался в Twitter.

«Этот парень не умеет проигрывать. Больной неудачник получил привилегию, но теперь оправдывается! Прими свое поражение как мужчина и перестань хныкать», — заявил Хейни.

Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring. Команда украинца заявила, что намерена оспорить результат боя.

Всего в карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.