Команда Ломаченко обратилась к WBO после поражения от американского боксера

Команда Ломаченко просит сохранить за ним первое место в рейтинге после поражения от Хейни

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас обратился в Twitter к главам Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) после поражения спортсмена от американца Дэвина Хейни.

«Поскольку команда готовит апелляцию на исход боя, прошу сохранить Ломаченко в качестве первого номера рейтинга и обязательного претендента на титул в легком весе», — заявили в команде спортсмена, добавив, что он заслуживает еще одного шанса достигнуть своей цели «как можно скорее». Климас также отметил негативную реакцию боксерского сообщества на поражение украинца.

Ломаченко уступил Хейни единогласным решением судей. Бой прошел в Лас-Вегасе и продлился все 12 раундов. Таким образом, американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, Международной боксерской федерации (IBF), WBA Super и The Ring.

Всего в карьере 35-летний Ломаченко одержал 17 побед и потерпел три поражения. В активе 24-летнего Хейни 30 выигранных поединков и ни одного проигрыша.