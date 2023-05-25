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11:29, 25 мая 2023Россия

Роспотребнадзор оценил ситуацию с корью в России

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с корью в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ситуация по кори в России стабилизировалась, идет снижение заболеваемости. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

«Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий», — сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова.

В конце апреля в стране было зафиксировано более тысячи заболевших корью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала корь очень заразной инфекций и подчеркнула, что важно находить всех, кто контактировал с заболевшими.

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Евгения Куликова
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