Роспотребнадзор оценил ситуацию с корью в России

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с корью в России

Ситуация по кори в России стабилизировалась, идет снижение заболеваемости. Так ситуацию оценили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

«Если говорить об оценке неделя к неделе, мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий», — сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова.

В конце апреля в стране было зафиксировано более тысячи заболевших корью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала корь очень заразной инфекций и подчеркнула, что важно находить всех, кто контактировал с заболевшими.