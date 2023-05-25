Олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что считает завершенной международную карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о завершении карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд», — заявила она. 30-летняя спортсменка добавила, что при этом не готова завершать карьеру и хочет еще повыступать.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Спортсменка заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты. «Каждый должен решить для себя», — подытожила Ласицкене.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. При этом членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), приостановленное в 2015 году из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил, было восстановлено.