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15:24, 25 мая 2023Спорт

Ласицкене высказалась о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Ласицкене заявила, что считает завершенной международную карьеру

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о завершении карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Все давно решено, что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд», — заявила она. 30-летняя спортсменка добавила, что при этом не готова завершать карьеру и хочет еще повыступать.

Ранее Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Спортсменка заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты. «Каждый должен решить для себя», — подытожила Ласицкене.

23 марта World Athletics продлила отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации. При этом членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), приостановленное в 2015 году из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил, было восстановлено.

Дарья Коршунова
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