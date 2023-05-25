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11:27, 25 мая 2023Из жизни

Поедавший жаб-аг мужчина затерроризировал соседку и попал под арест

Daily Mail: австралиец запугал соседку маской из фильма ужасов и попал под арест

Кадр: @indiaalphanovember

Полиция арестовала прославившегося поеданием жаб-аг жителя австралийиского города Тувумба, штат Квинсленд, после того, как он затерроризировал соседку жуткой маской. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний Иэн Бартоломью публиковал в TikTok странные видео о приготовлении пищи и получил известность в сети благодаря поеданию жаб-аг. Недавно полиция задержала австралийца из-за того, что он досаждал соседке.

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Мужчину освободили под залог. Всего через несколько часов после возвращения домой он был замечен на камерах видеонаблюдения у дома той же женщины. Сообщается, что он медленно прошел мимо ее дома, надев маску Майкла Майерса, главного злодея из фильмов ужасов «Хэллоуин», и заглянул в объектив одной из камер. После этого полиция отозвала залог Бартоломью, и мужчина вновь попал под арест.

В январе мужчина был признан виновным в двух случаях умышленного повреждения имущества той же соседки.

Ранее сообщалось, что житель Лондона, Великобритания, попытался изнасиловать девушку, пока она спала, и попался. Девушка рассказала полиции, что увидела убегавшего насильника возле своего дома и поняла, что это ее сосед.

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Алиса Дмитриева
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