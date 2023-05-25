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16:00, 25 мая 2023Среда обитания

Названа сумма долга Пугачевой за дачу

Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой за неуплату аренды на сумму более 51 тысячи рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сумма иска к певице Алле Пугачевой за неуплату аренды участка в Подмосковье составляет более 50 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказали с суде.

Уточняется, что за неуплату аренды участка с нее требуют более 51 тысячи рублей с учетом пеней (44 тысячи 481 рубль 36 копеек за период с 01.04.21 по 31.12.22 и пеней в размере 6692 рублей за период 16.06.21 по 11.03.23). Указано, что задолженность образовалась с апреля 2021 года.

Ранее стало известно, что Пугачева арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию и на нее подали в суд.

В марте сообщалось, что дачу артистки выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Речь идет об элитном трехэтажном особняке площадью 800 квадратных метров. Дом расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры.

Платон Щукин
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