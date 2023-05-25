Россиянам назвали способ сэкономить на покупке авиабилетов с помощью смартфона

Роскачество: на смартфонах iPhone авиабилеты могут стоить дороже

Авиабилеты, приобретенные с помощью смартфонов iPhone на операционной системе iOS, могут стоить дороже, чем через гаджеты на Android. Об этом сообщается в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

Эксперты провели тесты и выяснили, что при поиске рейсов на iPhone цена оказывается выше на несколько рублей или даже несколько сотен. Причину такого явления специалисты не назвали.

В результатах исследования значатся и другие способы сэкономить на покупке билетов. К примеру, повторный запрос в поисковике может повысить стоимость, хотя бывают случаи, когда цена, напротив, снижается. Кроме того, при выборе города вылета россиянам стоит отдавать предпочтение Москве, так как оттуда рейсы дешевле.

Специалисты также выявили зависимость цены от количества дней до вылета. При раннем бронировании скидки могут доходить до 25 процентов. При этом информацию о снижении стоимости билетов после обеда в Роскачестве назвали мифом.

Ранее эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели.