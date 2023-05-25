Власти Шахтерска рассказали об эвакуации мирных жителей из Артемовска и Соледара

Мэр Шахтерска Шатов: около 4,5 тысячи мирных жителей эвакуировано из Артемовска и Соледара

Около 4,5 тысячи мирных жителей эвакуировали из Артемовска и Соледара. Об этом в четверг, 25 мая, в эфире «Россия-24» рассказал мэр Шахтерска Александр Шатов, в административном подчинении которого находится Соледар и куда планируется отнести Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут).

По словам градоначальника, многие вывезенные с территорий Соледара и Артемовска мирные жители ждут возможности вернуться домой. Шатов отметил, что большинство эвакуированных в настоящее время размещено в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), однако небольшая часть людей выехала и в другие регионы России.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что эвакуация мирных жителей из Артемовска идет постоянно. По его словам, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» организовывали вывоз некомбатантов с риском для своих жизней.

20 мая стало известно о полном взятии Артемовска под контроль российских сил. Бои за город продолжались на протяжении 224 дней. Говоря о сроках восстановления города, советник врио главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что приступить к процессу можно будет после того, как закончатся работы по разминированию и будет проведена оценка повреждений.