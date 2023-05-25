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05:21, 25 мая 2023Бывший СССР

Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты в ДНР

Минобороны: российская огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты ВСУ в ДНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» поразила опорные пункты 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Минобороны России Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Он отметил, что экипаж ТОС соединения радиационной химической и биологической защиты Южного военного округа выполнил три огневых задачи в районе Первомайского.

Астафьев добавил, что удары по опорным пунктам на лисичанском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) и авдеевском в ДНР также нанесла российская авиация.

Артиллеристы Южного военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили семь артиллерийских оружий и три миномета украинских войск на огневых позициях в районе населенного пункта Победа.

Ранее командир отряда казаков-добровольцев «Сибирь» с позывным Кан рассказал о боях под Артемовском (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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