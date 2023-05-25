Поливитаминные добавки улучшили когнитивные способности пожилых людей

American Journal of Clinical Nutrition: поливитамины улучшили память пожилых людей

Американские ученые из Колумбийского университета выявили, что поливитаминные добавки улучшают когнитивные способности пожилых людей. Выводы работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании COSMOS-Web приняли участие более 3500 человек в возрасте 60 лет и старше, которые ежегодно в течение трех лет проходили онлайн-тестирование на память и когнитивные навыки. Часть испытуемых попросили принимать поливитаминные добавки, а часть употребляла плацебо.

Результаты показали, что первая группа значительно лучше справлялась с тестами на память в течение одного года, причем эффект сохранялся на протяжении трех лет наблюдения. Наибольшую пользу получили участники с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.

Авторы предполагают, что прием поливитаминов может быть простым и недорогим способом для пожилых людей замедлить потерю памяти. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить конкретные питательные вещества, которые вносят наибольший вклад в этот эффект, а также задействованные механизмы.

В мае 2023 года сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего заключили, что загрязнение воздуха из-за транспорта и электростанций способствует повышенной вероятности развития слабоумия.