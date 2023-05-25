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20:01, 25 мая 2023Наука и техника

Выяснена польза подводных вулканов для борьбы с глобальным потеплением

Geology: в потухшие подводные вулканы можно закачать миллиарды тонн углекислого газа

Изображение: Pereira and Gamboa, 2023

Португальские ученые выяснили, что потухший вулкан Фонтанелас, находящийся у берегов Пиренейского полуострова, может поглотить от 1,2 до 8,6 миллиарда тонн углекислого газа, что эквивалентно промышленным выбросам страны за 24-125 лет. Он может быть использован для удаления парниковых газов из атмосферы и борьбы с глобальным потеплением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geology.

По данным Global CCS Institute, благодаря международным усилиям из атмосферы было удалено около 42,6 миллиона тонн углекислого газа. Теперь исследователи предполагают, что улавливание и хранение углерода в прибрежных подводных вулканах может быть эффективным способом по удалению гораздо большего объема парникового газа из атмосферы Земли.

Хранение углекислого газа зависит от процесса, называемого карбонизацией минералов, когда углекислый газ вступает в реакцию с химическими компонентами определенных типов горных пород с образованием новых минералов, включающих в себя углекислоту. Например, магний, кальций и железо образуют доломит, кальцит и магнезит соответственно. Таким образом, горные породы, содержащие эти элементы, являются идеальными кандидатами для этого процесса. К ним относятся, например, вулканические базальты на морском дне.

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Большинство проектов по улавливанию углерода основано на закачке двуокиси углерода в закрытые бассейны пористых осадочных пород. В этом случае минералы, которые надежно связывают углерод, начинают образовываться спустя десятилетия или даже столетия. В 2016 году были опубликованы данные о более высокой эффективности базальтов, которые сформировали углесодержащие минералы всего за два года. Кроме скорости фиксации преимуществом также является надежность хранения, поскольку вероятность утечки углекислого газа является очень низкой.

Ученые оценили углеродную емкость частично погребенного вулкана Фонтанелас, сформировавшегося в меловом периоде. Он находится примерно в 100 километрах от берега Лиссабона, а его вершина располагается примерно на 1500 метров ниже уровня моря. Авторы проанализировали данные, полученные во время разведки нефтяных месторождений в районе шельфа. Извлеченные образцы содержали естественные карбонатные минералы, указывающие на потенциальную осуществимость карбонизации. Исследование демонстрирует, что древние вулканы на окраинах континентов представляют собой подходящие места для безопасного хранения углерода с общей емкостью хранения сотен гигатонн CO2.

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Александр Еникеев
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