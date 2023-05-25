Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:56, 25 мая 2023Экономика

ЕС обсудил варианты использования российских активов для помощи Украине

FT: Евросоюз обсудил передачу Украине прибыли от замороженных российских €196,6 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители Еврокомиссии и государств-членов Евросоюза (ЕС) обсудили варианты передачи Украине прибыли от российских активов, замороженных в системе Euroclear. Об этом сообщает Financial Times.

По данным бельгийского правительства, в результате санкций в европейском депозитарии Euroclear оказались заморожены активы на сумму 196,6 миллиарда евро, 180 миллиардов из которых принадлежат российскому Центробанку. Реинвестируя эти средства, в первом квартале 2023 года депозитарий получил около 734 миллионов евро. Без учета доходов от вложений российских средств его прибыль составила бы 256 миллионов евро.

Бельгийское правительство заявило, что хочет использовать налоговые поступления от прибыли, полученной от замороженных активов в Euroclear, для оказания военной и гуманитарной помощи и поддержки беженцев. В 2023 году страна рассчитывает заработать таким образом не менее 625 миллионов евро.

Материалы по теме:
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
В бюджете США могут закончиться деньги.Сумеет ли Америка избежать дефолта?
17 мая 2023
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Первоначально страны ЕС собирались конфисковать резервы Центрального банка России и принадлежащие россиянам средства, чтобы передать их на финансирование Украины. Однако чиновники столкнулись с невозможностью найти эти деньги (объем замороженных активов Центробанка оценивается в 300 миллиардов евро) и юридически обосновать их конфискацию. Позже они пришли к выводу, что замороженные активы невозможно конфисковать — их придется вернуть после завершения конфликта на Украине. Поэтому в ЕС ищут иные пути использования средств.

Представители ЕС зарабатывают на замороженных российских деньгах, вкладывая их в европейские государственные облигации. В результате страны объединения могут заработать до 2,6 процента годовых. Однако, отмечают экономисты, если инвестиции окажутся неудачными, они рискуют обернуться убытками до четырех миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае их возмещения Москве.

Опрошенные Financial Times эксперты считают, что использование российских активов или прибыли от них будет иметь юридические последствия для учреждения, которое обычно выступает только в качестве держателя средств. По их словам, необходимо найти баланс между «защитой роли Euroclear» и «перекачиванием денег на Украину».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В США обвинили спецслужбы Украины в атаке на Кремль. Что узнала американская разведка?
Названы главные получатели продовольствия по зерновой сделке
Российский вратарь «Флориды» прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли
Шойгу назвал ответственного по контролю за ядерным оружием в Белоруссии
Добыча газа в России упала
Составлен рейтинг производителей смартфонов
Шойгу заявил о необъявленной войне Запада против Москвы и Минска
Стала известна судьба пропавших на Эльбрусе белорусов
Власти Шахтерска рассказали об эвакуации мирных жителей из Артемовска и Соледара
ФСБ раскрыла детали вербовки готовивших теракты на российских АЭС диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.