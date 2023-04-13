В Еврокомиссии оценили потенциальные убытки от инвестирования российских активов

Евросоюз рискует терять по $4 млрд в год от инвестирования российских активов в облигации

Европейские чиновники пришли к выводу, что, инвестировав замороженные активы Центрального банка России, они рискуют терять до четырех миллиардов евро (4.37 миллиарда долларов) ежегодно. Об этом со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает Die Welt.

Представители ЕС нашли способ заработать на замороженных российских деньгах — инвестировать их в европейские государственные облигации. В результате страны объединения могут заработать до 2,6 процента годовых. Такую чрезвычайную с юридической точки зрения объясняют «грубыми нарушениями» Россией международного права.

При этом, отмечают экономисты, если инвестиции окажутся неудачными, они рискуют обернуться значительными убытками. Они могут достичь около четырех миллиардов евро в год, что будет иметь политические последствия в случае их возмещения Москве.

Первоначально страны Евросоюза собирались конфисковать резервы Центрального банка России, а также яхты и недвижимость российских олигархов и направить эти средства на финансирование Украины. Однако чиновники столкнулись с невозможностью найти эти средства (объем активов Центробанка оценивается в 300 миллиардов евро) и юридически обосновать их конфискацию.

Некоторое время назад Еврокомиссия рассматривала возможность введения санкций в отношении стран объединения, которые недостаточно быстро предоставляют информацию о местонахождении российских резервов. Однако более десятка правительств выступили против этой меры, в результате чего власти отказались от плана по конфискации. Сейчас чиновники пришли к выводу, что замороженные активы невозможно конфисковать — их придется вернуть после завершения конфликта на Украине,

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все здания на Украине будут отстроены и в стране не останется руин. Для этого он призвал все прочие страны передать Киеву замороженные активы российских чиновников и олигархов.

Газета The New York Times заявила, что Запад не решается конфисковать активы России, так как это подорвет веру в законы и в доллар. Из-за этого третьи страны станут хранить меньше денег в США и не так охотно делать инвестиции. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что дискуссии о передаче замороженных российских активов в пользу Украины — «откровенное и бессовестное воровство», под которое в пытаются подвести «юридическое обоснование».