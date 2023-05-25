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10:10, 25 мая 2023Мир

Названы главные получатели продовольствия по зерновой сделке

Координатор зернового коридора: Китай, Испания и Турция приняли больше всего зерна

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Названы главные получатели продовольствия по зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя Главного управления по международной торговле и услугам при Министерстве торговли Турции, координатора зернового коридора Юсуфа Каракаша.

«К настоящему моменту по зерновому коридору было перевезено 30,3 миллиона тонн зерна на 953 судах. Большая часть продукции была отправлена в Китай. Это 23 процента от общего объема. У Испании доля 18 процентов, а у Турции — 11,87 процентов. В общей сложности Турция приняла 222 судна, а 420 судов прошли через нее в рамках работы зернового коридора», — заявил он.

По его словам, 50 процентов перевозимого продовольствия составляет кукуруза, 27 процентов — пшеница, в то время как шесть процентов — подсолнечный шрот. Каракаш также уточнил, что до начала конфликта 75 процентов турецкого импорта подсолнечного масла приходилось на Россию, три процента — на Украину.

Помимо этого, Анкара получала 65 процентов пшеницы, 10 из которых были с Украины. Он также отметил важность Москвы и Киева в качестве источника импорта. По его мнению, если закупки оттуда прекратятся, альтернативой станут отдаленные страны, к примеру Канада и Аргентина, но тогда возрастут расходы на логистику.

Ранее в МИД России подтвердили, что действие черноморской зерновой инициативы было продлено до 17 июля. В ведомстве выразили надежду на то, что «перекосы» в выполнении российской части сделки будут оперативно устранены.

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Анастасия Заикина
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