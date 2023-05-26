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22:15, 26 мая 2023Спорт

Боец UFC Волков высказался об Александре Емельяненко

Боец UFC Александр Волков заявил, что у Александра Емельяненко стиль пьяного мастера

Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков поделился мнением о соотечественнике Александре Емельяненко. Его слова приводятся в Telegram-канале «ММА Серия».

«Это стиль пьяного мастера, может быть, у него. Пьяный мастер... Сложно что-то сказать. Он взрослый человек, и у него есть какое-то окружение», — заявил Волков. Он предположил, что такое поведение может быть притворным, а на самом деле спортсмен «свежий, подтянутый и сильный».

Ранее Емельяненко рассказал о мотивации перестать употреблять алкоголь. «Меня жена бросит, если я еще раз напьюсь. А я ее очень люблю», — поделился 41-летний спортсмен и отметил, что ему сейчас не до хулиганств.

Ближайший поединок Емельяненко пройдет 26 мая в Москве. Ему предстоит подраться с блогером Евгением Ершовым.

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    Дарья Коршунова
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