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18:52, 26 мая 2023Спорт

В Канаде оценили сроки возвращения сборной России по хоккею на турниры

В Канаде предположили, что перед возвращением хоккеистов из России на турниры пройдут годы

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Канадский журналист TSN Горд Миллер в Twitter оценил сроки возвращения сборной России по хоккею на международные турниры.

Миллер предположил, что перед возвращением хоккеистов из России на турниры пройдут годы. «Cейчас Россия и Белоруссия не имеют права участвовать и принимать у себя турниры Международной федерации хоккея (IIHF). Поэтому на данный момент крайне маловероятно, что России разрешат провести молодежный чемпионат мира в 2032 году», — добавил он.

22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 28 февраля 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Дарья Коршунова
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