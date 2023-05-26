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02:20, 26 мая 2023Россия

Минобороны отказалось считать диабет основанием для освобождения от службы

Минобороны заявило, что диабет не является основанием для освобождения от мобилизации

Фото: РИА Новости

Минобороны России отказалось включать диабет и сердечно-сосудистые заболевания в перечень болезней, являющихся основанием для освобождения от военной службы. Об этом пишет «Интерфакс».

Издание ссылается на слова заместителя начальника Главного военно-медицинского управления ведомства Александра Серговенцева. Тот заявил, что если в список болезней для освобождения от мобилизации внесут сахарный диабет, то туда также надо будет добавить гипертоническую и ишемическую болезни. «Мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания», — заявил генерал-майор.

Военный напомнил, что, согласно указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, не годными к службе являются лица старше 65 лет, находящиеся под уголовным преследованием, а также призывники с категорией Д (негодный к военной службе). «Есть постановление правительства, давайте его вместе выполнять», — сказал Серговенцев

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени. Вручивший пожилому мужчине повестку объяснил, что администрация только «оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным».

Еще одного мобилизованного мужчину с диабетом из Краснодарского края госпитализировали с военного полигона. Несмотря на то, что в 2019 году у него диагностировали сахарный диабет второго типа, гипертонию и заболевание печени, его отправили на полигон в Новочеркасск.

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Марина Совина
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