Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мобилизованного россиянина с диабетом и гипертонией признали годным к службе

На Кубани мобилизованного с диабетом госпитализировали с полигона и сочли годным к службе

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Мобилизованного мужчину с диабетом из Краснодарского края госпитализировали с военного полигона в Новочеркасске. Призывник находится под наблюдением медиков, но его по-прежнему признают годным к военной службе, сообщает Telegram-канал Mash.

Родион Ильин получил повестку 22 сентября и на следующий день пришел в военкомат. Мужчина служил в ракетных войсках. Несмотря на то что в 2019 году у Ильина диагностировали сахарный диабет второго типа, гипертонию и заболевание печени, его мобилизовали и отправили на полигон в Новочеркасск.

25 сентября у мужчины подскочил уровень сахара и резко повысилось давление, призывника госпитализировали. Жена Ильина отметила, что врачи дают ему инсулин, хотя раньше ее супруг обходился без лекарств. Призывник лежит в больнице уже две недели, а медики все еще считают Ильина годным к службе.

После отъезда Родиона на полигон супруги узнали, что он имеет право на бронь от частичной мобилизации. Мужчина работает специалистом связи в «Ростелекоме», но это не изменило решения военного комиссариата.

Материалы по теме:
Тысячи россиян призваны по мобилизации. Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
Тысячи россиян призваны по мобилизации.Что нужно взять с собой мобилизованному и где купить все необходимое?
8 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022

На портале «Объясняем.рф» рассказали, что организации могут предоставить сотрудникам отсрочку на срок до 12 месяцев. После этого бронь может быть продлена. Отсрочку дают на должностях, имеющих существенное значение для обеспечения выполнения мобилизационных заданий, а также в организациях, которые осуществляют иную деятельность в интересах государства.

Это не единственный случай мобилизации россиян с заболеваниями или возможностью служебной отсрочки. Так, в Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий. Также стало известно, что мужчину с Урала отправили на фронт, несмотря на сильные судороги в ногах и отсутствие боевого опыта, а в Пензе мобилизовали 47-летнего электрика с хроническим гастритом и язвой.

10 октября президент России Владимир Путин констатировал, что в системе военкоматов накопилось множество проблем и сейчас из-за этого происходит «достаточно бестолковщины». Глава государства потребовал от региональных губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и оказывать помощь родственникам призывников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.