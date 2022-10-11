Мобилизованного россиянина с диабетом и гипертонией признали годным к службе

На Кубани мобилизованного с диабетом госпитализировали с полигона и сочли годным к службе

Мобилизованного мужчину с диабетом из Краснодарского края госпитализировали с военного полигона в Новочеркасске. Призывник находится под наблюдением медиков, но его по-прежнему признают годным к военной службе, сообщает Telegram-канал Mash.

Родион Ильин получил повестку 22 сентября и на следующий день пришел в военкомат. Мужчина служил в ракетных войсках. Несмотря на то что в 2019 году у Ильина диагностировали сахарный диабет второго типа, гипертонию и заболевание печени, его мобилизовали и отправили на полигон в Новочеркасск.

25 сентября у мужчины подскочил уровень сахара и резко повысилось давление, призывника госпитализировали. Жена Ильина отметила, что врачи дают ему инсулин, хотя раньше ее супруг обходился без лекарств. Призывник лежит в больнице уже две недели, а медики все еще считают Ильина годным к службе.

После отъезда Родиона на полигон супруги узнали, что он имеет право на бронь от частичной мобилизации. Мужчина работает специалистом связи в «Ростелекоме», но это не изменило решения военного комиссариата.

На портале «Объясняем.рф» рассказали, что организации могут предоставить сотрудникам отсрочку на срок до 12 месяцев. После этого бронь может быть продлена. Отсрочку дают на должностях, имеющих существенное значение для обеспечения выполнения мобилизационных заданий, а также в организациях, которые осуществляют иную деятельность в интересах государства.

Это не единственный случай мобилизации россиян с заболеваниями или возможностью служебной отсрочки. Так, в Москве отозвали 377 повесток, некорректно выписанных сотрудникам предприятий. Также стало известно, что мужчину с Урала отправили на фронт, несмотря на сильные судороги в ногах и отсутствие боевого опыта, а в Пензе мобилизовали 47-летнего электрика с хроническим гастритом и язвой.

10 октября президент России Владимир Путин констатировал, что в системе военкоматов накопилось множество проблем и сейчас из-за этого происходит «достаточно бестолковщины». Глава государства потребовал от региональных губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и оказывать помощь родственникам призывников.