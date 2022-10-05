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Россиянина с судорогами в ногах и без боевого опыта мобилизовали в зону СВО

На Урале мужчину с судорогами в ногах и без боевого опыта мобилизовали в зону СВО

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Жителя Сысерти Свердловской области Ивана Чебунина мобилизовали в зону специальной военной операции (СВО), несмотря на сильные судороги в ногах и отсутствие боевого опыта — во время прохождения срочной службы он почти все время был в карауле. Об этом Ura.ru сообщила гражданская жена россиянина.

По ее словам, мужчина перенес ряд операций. Согласно прошлогоднему медицинскому заключению, жителю Урала нельзя поднимать тяжести весом более десяти килограммов и проходить более пяти километров в день. Кроме того, собеседница издания утверждает, что с каждым годом ее супруг чувствует себя только хуже.

«Вдруг у Вани случится приступ, товарищи его не бросят. Они попытаются его утащить. Но что если в этот момент в них попадет снаряд? Тогда не один он погибнет, а все», — объяснила жена мобилизованного, подчеркнув, что из-за периодических судорог мужчине бывает сложно двигаться. Она уточнила, что ее муж не боится оказаться на фронте и не хочет ни на что жаловаться.

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Женщина добавила, что хирург в военкомате отказался осматривать ее супруга, хотя его ноги изрезаны и поражены «черными шишками». Военный доктор решил, что призывник годен к службе, поскольку болел год назад, а более актуальную выписку о здоровье предоставить не смог.

Чебунина увезли на военный полигон в Ростове, там он проходит учебную подготовку и редко выходит на связь.

Ранее сообщалось, что в Пензе мобилизовали 47-летнего электрика с язвой и хроническим гастритом. В Краснодаре на военную подготовку отправили тренера с больным позвоночником.

29 сентября президент России Владимир Путин призвал исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации, и больше их не допускать. После этого около 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись домой, а в Хабаровском крае из военкоматов отозвали больше половины призывников. Похожие случаи наблюдались и в других российских регионах.

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Варвара Родикова
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