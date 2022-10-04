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В российском городе мобилизовали тренера с травмой позвоночника

Kub Mash: в Краснодаре мобилизовали тренера с тяжелой травмой позвоночника

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Тренера из Краснодара мобилизовали, несмотря на тяжелую травму позвоночника, из-за которой ему пришлось уйти из профессионального спорта. В военкомате решили отправить его на военную подготовку без прохождения медкомиссии, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Алексей надорвал крестцовый отдел в 2018 году, после чего стал сильно хромать. «И сидеть было больно, всегда выбирал полулежачую позицию даже на работе», — рассказал он. Врачи предложили Алексею либо операцию, из-за которой он мог с 50-процентным шансом остаться инвалидом, либо постоянную реабилитацию и исключение нагрузок. От операции Алексей отказался. Постепенно он снова начал ходить, «каждый раз преодолевая боль».

После объявления частичной мобилизации Алексей получил повестку и явился в военкомат, откуда его отправили на сборы. В перерывах между военной подготовкой он вынужден делать себе инъекции обезболивающего.

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Случаи ошибочного призыва россиян на фронт происходят все чаще. Так, слепого мужчину из Бирска пытались назначить стрелком, а на Сахалине под мобилизацию попал 40-летний диабетик с металлическими пластинами в позвоночнике.

29 сентября президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать. Президент подчеркнул, что каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно.

Власти Курской области зафиксировали 149 ошибок в ходе проведения мобилизации, а в Якутии отправили домой около 300 неправомерно призванных граждан. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев тоже сообщил, что половину мобилизованных мужчин в подконтрольном ему регионе вернули домой — оказалось, что они не соответствуют критериям отбора.

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Варвара Родикова
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