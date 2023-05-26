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22:58, 26 мая 2023Интернет и СМИ

Илон Маск пришел в ярость из-за массовых сбоев в Twitter

Platformer: Илон Маск пришел в ярость из-за многочисленных сбоев в работе Twitter
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пришел в ярость из-за многочисленных сбоев в работе социальной сети Twitter во время онлайн-эфира в режиме Spaces с участием губернатора Флориды, кандидата в президенты США Рона ДеСантиса. Об этом пишет Platformer со ссылкой на источники внутри компании.

Сбои наблюдались в среду, 24 мая. «Однако самое важное, что нужно знать о технических проблемах Spaces: за последние несколько месяцев Маск сократил команду из 100 сотрудников до трех человек», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что миллиардер был расстроен и раздражен сбоями в работе Twitter. По данным источников, соцсеть регулярно выходила из строя во время общения предпринимателя с ДеСантисом.

Ранее Маск заявил, что в покинет пост гендиректора Twitter, поскольку он нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Газета The Wall Street Journal назвала вероятного преемника Маска на посту гендиректора Twitter. Сообщалось, что это топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино.

Предприниматель завершил сделку по покупке Twitter 27 октября прошлого года. На следующий день стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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    Марина Совина
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