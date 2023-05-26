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02:44, 26 мая 2023Мир

В Финляндии оценили последствия выхода России из соглашения о военных инспекциях

Финского генерала Нурми встревожил выход России из соглашения о военных инспекциях

Фото: Tom Little / Reuters

Решение России выйти из соглашения с Финляндией о проведении дополнительных военных инспекций приведет к ухудшению уровня доверия между странами, считает финский бригадный генерал Сами Нурми. Его слова передает газета Helsingin Sanomat.

Нурми подчеркнул, что соглашение имело большое значение, поскольку на нем основалось доверие. «Так страны хотели показать, что все происходит по договоренности», — отметил он. Кроме того, продолжил генерал, военные и чиновники проводили личные встречи, что облегчало последующие телефонные переговоры.

По мнению Нурми, выход Москвы свидетельствует о стремлении разорвать оставшиеся связи с западными странами, которые, в свою очередь, сохраняют антироссийские санкции. Если сотрудничество будет прекращено полностью, страны-соседи «отдалятся друг от друга еще сильнее», заявил он. «Россия всегда будет нашим соседом. Мы каким-то образом должны найти общий язык в будущем, хотя сейчас это очень непросто», — заключил генерал.

О выходе России из соглашения о военных инспекциях стало известно 23 мая.

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Марина Совина
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