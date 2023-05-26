Защита обжаловала продление ареста американского журналиста Гершковича

Защита журналиста WSJ Гершковича подала жалобу в Мосгорсуд на продление ареста

Защита американского журналиста московского бюро WSJ Эвана Гершковича обжаловала его арест. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, адвокаты арестованного по делу о шпионаже сотрудника американского издания подали жалобу на принятое 23 мая решение Лефортовского суда о продлении ареста. Жалоба защитников будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата будет назначена позже.

23 мая Лефртовский суд продлил срок содержания Гершковича под стражей до 30 августа. Посольство США выразило обеспокоенность по поводу принятого решения. Американцы заявили, что российские власти «необоснованно» отказывают в консульском доступе к Гершковичу.

Журналиста WSJ задержали 30 марта в Екатеринбурге. По версии следствия, он собирал материалы о предприятии российской оборонной промышленности, составляющие государственную тайну, по заданию американских спецслужб.