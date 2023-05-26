У одного из лучших бомбардиров АПЛ диагностировали игроманию

У форварда клуба АПЛ «Брентфорд» Айвана Тоуни диагностировали зависимость от азартных игр

Нападающего клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» Айвана Тоуни дисквалифицировали на восемь месяцев за нарушение правила о ставках. Об этом сообщается на сайте команды.

С февраля 2017-го по январь 2021-го Тоуни совершил 232 нарушения, сделав 126 ставок на матчи. 13 ставок форвард сделал на поражение своей команды, при этом в этих матчах игрок не выходил на поле.

Футболисту, входящему в тройку лучших бомбардиров АПЛ, грозила дисквалификация на 15 месяцев, однако в ходе расследования психиатр диагностировал у него зависимость от азартных игр. Кроме того, Тоуни признал свою вину. После этого специальная комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) сократила срок дисквалификации до восьми месяцев, она завершится 17 сентября.

Тоуни играет за «Брентфорд» с 2020 года. В текущем сезоне 27-летний игрок провел в АПЛ 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи. Спортсмен занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь Эрлингу Холанду и Харри Кейну.