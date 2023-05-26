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11:16, 26 мая 2023Спорт

Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из больницы

Тренер Жулин заявил, что фигуристу Костомарову удалось избежать депрессии в больнице

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в интервью программе «На два слова» рассказал об испуге во время первого звонка олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова из больницы.

«У меня руки тряслись. Я вижу — Рома Москва. Он у меня так записан еще с Америки. У меня рука начинает дрожать, потому что я понимаю: мы все молились, что только ни делали», — заявил Жулин. Он подчеркнул, что Костомарову удалось избежать депрессии, так как он работает с психологами. Тренер добавил, что готов взять спортсмена в свой штаб.

25 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что психологам не удается вывести Костомарова из состояния депрессии. Отмечалось, что, несмотря на регулярные занятия со специалистами, он не может побороть переживания из-за ампутаций.

12 мая «Известия» сообщили, что Костомарова начали готовить к протезированию, которое планируется сделать в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Анастасия Борисова
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