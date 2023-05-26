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08:41, 26 мая 2023Россия

В российском регионе опровергли данные о падении неизвестных обломков на машину

Оперштаб Краснодарского края опроверг падение неизвестных обломков на машину

Кадр: Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Информация о падении неизвестных обломков на машину в Краснодаре является ложной. Опровержение опубликовал Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В ведомстве объяснили, что ранее в сети появились данные о том, что на автомобиль, припаркованный на улице Героя Яцкова якобы упали обломки неизвестного происхождения.

«Это ложная информация. На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так. На самом деле эта машина после ДТП — стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 26 мая, в Краснодаре произошел взрыв. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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Варвара Родикова
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