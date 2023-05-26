Очевидица описала момент взрыва в Краснодаре

Shot: в Краснодаре через десять минут после взрыва был слышен еще один громкий хлопок

Очевидица взрыва в Краснодаре описала момент громких звуков. Ее рассказ публикует Telegram-канал Shot.

«Жесткий взрыв был. Мы подумали, что гром. И потом взрыв — белый свет в окна. У нас окна не повыбивало, а дом, который стоит в метрах в пяти, пятиэтажка, там все окна повылетали. Все кричат, все повыбегали, кто-то орет», — рассказала россиянка.

По ее словам, через 10 минут после первого взрыва прозвучал второй громкий хлопок. Рядом с местом взрыва нашли «кассеты с шариками и иголочками», добавила женщина.

Взрыв в Краснодаре произошел в ночь на пятницу, 26 мая. Хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания, но зафиксировали повреждение кровли здания и окон. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что никто не пострадал.

Предварительно, город атаковал беспилотник, его подлет к городу сняли на видео. На ролике виден летящий аппарат и слышен звук работы двигателя. Официально эти данные пока не подтверждены.

