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13:39, 26 мая 2023Спорт

Фитнес-тренер рассказал о пользе занятий боксом для женщин

Фитнес-тренер Руслан Акимов рассказал, что занятия боксом полезны для женщин

Фото: Jonathan Tomas / Unsplash

Фитнес-тренер Руслан Акимов заявил, что занятия боксом полезны не только для мужчин, но и для женщин. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Бокс хорош тем, что на тренировках не бывает скучно. Вы всегда в движении, всегда в тонусе. А еще нужно думать, запоминать связки и приемы. Но при этом бокс подойдет и начинающим спортсменкам», — рассказал Акимов. Он добавил, что важным моментом является правильная оценка тренером уровня подготовки спортсменки.

По словам Акимова, риск получить травму в боксе вовсе не так велик, как может показаться. «Участвовать в спаррингах не обязательно, а новичкам этого никто и не позволит. При отработке ударов можно и нужно надевать защиту, которая надежно вас убережет», — добавил он.

18 мая фитнес-эксперт Джессика Челлен рассказала о правильной разминке перед тренировкой. По ее словам, растяжку лучше выполнить в конце занятия, а для разминки идеально подойдут динамичные упражнения.

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Алексей Гусев
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