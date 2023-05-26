Россиянка предстанет перед судом за нападение на полицейских во время задержания

В Перми перед судом предстанет женщина, напавшая на полицейских при задержании

В Перми перед судом предстанет 45-летня местная жительница, напавшая на полицейских. Об этом в пятницу, 26 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину обвиняют по статье 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. По данным следствия, фигурантка была подозреваемой по уголовному делу и скрывалась от правоохранителей. 3 октября 2022 года полицейские разыскали женщину и предъявили ей постановление о приводе. Фигурантка порвала его и попыталась сбежать, а во время задержания применила силу к полицейским.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина получил четыре года колонии за пьяный наезд на полицейского.