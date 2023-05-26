Владелец ресторана вернул туристу забытую им сумку с 464 тысячами рублей

The Thaiger: в Таиланде владелец ресторана вернул туристу забытые им 200 тысяч бат

На острове Пхукет в Таиланде владелец ресторана вернул туристу забытую им сумку, в которой находились деньги и ценные вещи на сумму 200 тысяч бат (464 тысячи рублей). Об этом сообщает The Thaiger.

Турист из Европы вернулся за забытой вещью на следующий день. Владелец ресторана все это время хранил сумку в безопасном месте и сразу вернул ее клиенту. «Клиент уже проверил содержимое сумки. Все осталось на месте», — рассказал владелец ресторана в сети. Он добавил, что в заведении находится множество забытых вещей, и заявил, что готов отправить их владельцам, если те с ним свяжутся.

Пользователи интернета поблагодарили мужчину за честность и внимательность. Также они призвали местных жителей и туристов поддержать его, пообедав в его ресторане.

Ранее сообщалось, что водитель моторикши из Индии проявил честность и вернул пассажиру 10 тысяч рупий, которые тот случайно перевел на его счет. Водитель признался, что на заработок такой суммы ему потребовалось бы более двух недель.