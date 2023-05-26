Во Владикавказе показали балет по мотивам нартского эпоса и романа Лема

Во Владикавказе показали балетный спектакль «Солярис.2» по мотивам нартского эпоса

Во Владикавказе впервые показали балетный спектакль по мотивам нартского эпоса и романа Станислава Лема «Солярис.2». Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Постановка была представлена на сцене филиала Мариинского театра в столице Северной Осетии. Премьера состоялась 26 мая.

Как отмечается, жители и гости Владикавказа смогли увидеть обновленную версию балетного спектакля «Солярис», который был создан в 2018 году. Постановщиком-хореографом балета выступил солист балетной труппы Мариинского театра Юрий Смекалов.

«В постановке переданы символы, с помощью которых каждый человек увидит свой путь к свету. А свет внутри каждого, а не в конце тоннеля, это тоннель светом внутренним нашим освещается», — пояснил Смекалов.

Ранее в мае в Бурятском театре оперы и балета в Улан-Удэ показали балет по мотивам бурятской мифологии — «Земля веры — Баргуджин Тукум». Премьерный показ был приурочен к празднованию 100-летия Бурятии и состоялся 19 мая.