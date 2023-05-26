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14:27, 26 мая 2023Мир

Захарова заявила об осложнении работы дипмиссий России в Швеции

Захарова: функционирование дипмиссий России в Швеции продолжает осложняться

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Функционирование дипмиссий России в Швеции продолжает осложняться. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы шведского внешнеполитического ведомства Тобиаса Билльстрема.

По ее словам, ответственность за это решение полностью на шведской стороне. Дипломат добавила, что по инициативе Швеции «были прекращены контакты с Россией, разрушено сотрудничество, в том числе на уровне регионов и городских властей».

«Нормой стали провокационные и угрожающие безопасности российских сотрудников акции и демонстрации, которые проводятся при молчаливом согласии шведских правоохранительных органов», — отметила дипломат.

Ранее стало известно, что Россия решила закрыть свое генконсульство в Гетеборге, а также отозвать согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге с 1 сентября 2023 года. Кроме того, российская сторона решила выслать из страны пятерых шведских дипломатов.

Глава МИД Швеции заявил, что Стокгольм сожалеет о сообщении России по деятельности генконсульства и о решении выслать шведских дипломатов из страны. По его мнению, консульство — «движущая сила двустороннего сотрудничества между Россией и Швецией в самом широком смысле».

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Семен Александров
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