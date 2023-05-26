Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 26 мая 2023Россия

В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ

Глава отряда белгородской теробороны: диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Журавлевку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед атакой на Грайворонский округ пыталась зайти в другое село под Белгородом. Об этом РБК рассказал командир одного из подразделений белгородской территориальной обороны Александр Курчевский.

По его словам, 22 мая в 04:30 украинская ДРГ в первый раз попыталась перейти границу в районе села Журавлевка. Однако атака оказалась безуспешной, так как атаковавших «оперативно вычислили и отогнали», после чего диверсанты решили пойти на Грайворон.

«В 09:30 я уже был в Грайвороне, в районе выезда в сторону Козинки, когда начался массированный обстрел. И конкретные долеты, и результаты этих долетов были видны», — сообщил Курчевский.

Материалы по теме:
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
23 мая 2023
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
22 мая 2023
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
23 мая 2023

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

Позже ВСУ пытались дважды обстрелять Грайворонский район Белгородской области после ликвидации диверсионно-разведывательной группы. В результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Момент удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре попал на видео
Популярный фестиваль стал доступнее для россиян
Перевозившая российскую нефть компания лишится сертификации судов
Российские туристы поехали в Турцию и оказались в отеле без воды и с тараканами
В рецессии в Германии увидели угрозу для Европы
Россиянам предложили досуг с уникальными подарками
Ученый объяснил секрет Бермудского треугольника
Москвичей предупредили о резком похолодании
Кассиршу и ее мужа осудили на шесть лет за кражу миллионов из российского банка
В ЛДПР показали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.