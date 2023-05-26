В российской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов ВСУ

Глава отряда белгородской теробороны: диверсанты ВСУ пытались проникнуть в Журавлевку

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед атакой на Грайворонский округ пыталась зайти в другое село под Белгородом. Об этом РБК рассказал командир одного из подразделений белгородской территориальной обороны Александр Курчевский.

По его словам, 22 мая в 04:30 украинская ДРГ в первый раз попыталась перейти границу в районе села Журавлевка. Однако атака оказалась безуспешной, так как атаковавших «оперативно вычислили и отогнали», после чего диверсанты решили пойти на Грайворон.

«В 09:30 я уже был в Грайвороне, в районе выезда в сторону Козинки, когда начался массированный обстрел. И конкретные долеты, и результаты этих долетов были видны», — сообщил Курчевский.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, их остатки отбросили на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

Позже ВСУ пытались дважды обстрелять Грайворонский район Белгородской области после ликвидации диверсионно-разведывательной группы. В результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.