В Госдуму внесли законопроект о вкладах для бедных россиян

В Госдуму внесли законопроект о создании вкладов для россиян, получающих соцподдержку

В Госдуму внесли законопроект о создании специальных вкладов и счетов для малоимущих россиян. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно проекту, открыть вклад смогут граждане, получающие соцподдержку, его максимальная сумма будет ограничена 50 тысячами рублей. Размер процентной ставки должен как минимум на один процент превышать ключевую ставку Банка России на дату начисления. Клиент сможет в любой момент пополнить вклад, частично снять или перевести с него деньги без уменьшения ставки и взимания комиссии. Однако открыть вклад можно только в рублях, а получать проценты — только на другой счет. Гражданин сможет завести только один такой вклад.

Также бедные россияне смогут оформить специальный банковский счет. Открытие, обслуживание и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей по такому счету будут бесплатными. На остаток средств в течение месяца будет начисляться процент

по ставке на один процент меньше ключевой (для остатка до 50 тысяч рублей) или по установленной в договоре ставке (для суммы превышающей 50 тысяч рублей).

Банки не вправе будут отказать гражданам в оформлении социальных вкладов и счетов, указано в тексте законопроекта. Они будут оформляться на один год, и если клиент перестанет получать соцподдержку, продлить срок действия он не сможет.

В случае принятия законопроекта системно значимые банки будут обязаны открывать социальные вклады и счета со дня вступления закона в силу — ожидается, что это случится 1 июня 2023 года. Прочим кредитным организациям будет предоставлена отсрочка сроком на два года.

Идею создать вклады для малоимущих россиян в 2021 году внес Центробанк. Однако более половины граждан сочли инициативу ЦБ бессмысленной. Они объяснили свою позицию тем, что у малоимущих попросту нет накоплений.

Власти вернулись к обсуждению социальных вкладов в начале февраля 2023 года. Первоначально предельную сумму на вкладах хотели установить в пределах 100 тысяч рублей.