«Известия»: с космодрома Восточный в 2023 году запустят четыре ракеты

В Амурской области с космодрома Восточный запустят четыре ракеты космического назначения. Об этом заявил министр по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, его слова приводят «Известия».

«На 2023 год запланировано четыре космических пуска, как мы знаем», — отметил Чекунков после пуска ракеты «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Запуск стал первым с космодрома Восточный в текущем году.

Ранее представитель госкорпорации Виталий Мироничев заявлял, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» намечен на 2024 год.