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09:50, 27 мая 2023Спорт

Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Ершовым

Боец Александр Емельяненко заявил, что находится в расцвете сил после победы над Ершовым

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» прокомментировал победу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» над блогером Евгением Ершовым.

Спортсмен заявил, что поединок прошел замечательно. «Я нахожусь в расцвете сил и еще молод. В комментариях никто не верил в победу? Расстроен, что их разочаровал. Теперь я буду побеждать и радовать, потому что они будут на моей стороне», — посчитал он.

Поединок между Ершовым и Емельяненко прошел в Москве в ночь с 26 на 27 мая. Он завершился на 20-й секунде второго раунда, когда Емельяненко применил болевой прием.

Всего в ММА 41-летний Александр Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел десять поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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    Анастасия Борисова
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